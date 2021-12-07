Son Dakika: Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı
Son dakika: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bel fıtığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavisine hemen başlanan deneyimli hocanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bel fıtığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan deneyimli hocanın durumunun iyi olduğu ifade edildi.
FATİH TERİM'İN SAĞLIK DURUMU İYİ
Hastaneye kaldırılan hocanın sağlık durumuyla ilgili çıkan haberler sonrası tedirginlik yaşandı. Terim'in durumunun iyi olduğu bilgisi yüreklere su serpti. Sağlığıyla ilgili gelişmeler kısa sürede sosyal medyada gündem olan deneyimli hocaya, ezeli rakip taraftarları da dahil olmak üzere spor camiasından geçmiş olsun mesajları yağdı.
Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur?— Haberler (@Haberler) December 5, 2021
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