SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Spor ›› Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım - Spor
Koronavirüs, Fatih Terim, Spor

Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım

Son dakika: Koronavirüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Twitter hesabından "Bu, hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım" paylaşımında bulundu.

25.03.2020 20:11 | Son Güncelleme: 25.03.2020 20:19
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisine devam edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"ELİM KALBİMDE HER BİRİNİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Terim, "O kadar güzel ve özel duygular içerisindeyim ki her duayı yüreğimde hissediyorum. Bu, hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım

Haberin Videosu:

Fatih Terim: İyiyim inşallah daha iyi olacağım

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları (5)
500
YORUMCU: Sana neden üzülmüyorum acaba.....
Cevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır
İNSANCA: İnsan olmadığın için olabilir. . .
1 Yayından Kaldır
ASLAN: SANA DA BÜTÜN HASTA OLANLARA DA RABBİM ŞİFA VERSİN
Cevap Yaz 1 19 Yayından Kaldır
CENK: Sen bize lazımsın imparator
Cevap Yaz 2 8 Yayından Kaldır
BJK..........1903...........BJK: geçmiş olsun, bu musibetin bulaştığı bütün halkımıza, tüm dünya insanlarına geçmiş olsun . . . ( renk, dil, din, takım, cinsiyet, yaş ayırmadan. ) herkes üzerine düşeni yapsın, sorumluluk artık halktadır. . . . . . . . . . . . . gelecek güzel günler yakındır umarım. . . . . . . . . . . . . .
Cevap Yaz 2 8 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan isim belli oldu iddiası Spor
Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan isim belli oldu iddiası
Barcelona'dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı Spor
Barcelona'dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları belli oldu Spor
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları belli oldu
Dün test yapılmıştı! Beşiktaş'tan resmi koronavirüs açıklaması Spor
Dün test yapılmıştı! Beşiktaş'tan resmi koronavirüs açıklaması
Spor camiasından Fenebahçe'ye geçmiş olsun mesajları Spor
Spor camiasından Fenebahçe'ye geçmiş olsun mesajları
Dünyaca ünlü yıldızdan Zeynep Bastık'a mesaj! Sosyal medya yıkıldı Spor
Dünyaca ünlü yıldızdan Zeynep Bastık'a mesaj! Sosyal medya yıkıldı
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım
Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım
Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım
Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor
Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor
Güzel spiker, 'Korkuyorum' diyerek acı tabloyu 6 milyonla paylaştı
Güzel spiker, ''Korkuyorum'' diyerek acı tabloyu 6 milyonla paylaştı
Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı
Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı
Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı
Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı
Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı
Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı
Mustafa Cengiz: Fatih Terim'le görüştüm, sağlığı yerinde
Mustafa Cengiz: Fatih Terim'le görüştüm, sağlığı yerinde
Son dakika: Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı
Son dakika: Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı
Fenerbahçe'de futbolcular, teknik ekip ve personel koronavirüs testi yaptırmak için Samandıra'ya gitti
Fenerbahçe'de futbolcular, teknik ekip ve personel koronavirüs testi yaptırmak için Samandıra'ya gitti
Ece Üner'den TFF'ye Fatih Terim tepkisi: Bu ayıp da bize yeter
Ece Üner'den TFF'ye Fatih Terim tepkisi: Bu ayıp da bize yeter
Messi ve Guardiola, koronavirüs nedeniyle 1'er milyon euro bağışta bulundu
Messi ve Guardiola, koronavirüs nedeniyle 1'er milyon euro bağışta bulundu
Galatasaray taraftarından Fatih Terim'e videolu mesaj: Koy elini kalbine, evlatların seninle
Galatasaray taraftarından Fatih Terim'e videolu mesaj: Koy elini kalbine, evlatların seninle
Buse Terim, Fatih Terim'in son durumu hakkında bilgi verdi: Yeni bir haber yok, dün ile aynı
Buse Terim, Fatih Terim'in son durumu hakkında bilgi verdi: Yeni bir haber yok, dün ile aynı
Fatih Terim'in koronavirüs tweeti, Türk spor tarihinin en çok beğeni alan tweeti oldu
Fatih Terim'in koronavirüs tweeti, Türk spor tarihinin en çok beğeni alan tweeti oldu
Karl-Anthony Towns'ın annesi koronavirüse yakalandı! Komada tedavi görüyor
Karl-Anthony Towns'ın annesi koronavirüse yakalandı! Komada tedavi görüyor
Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları: Talisca için girişim yok
Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları: Talisca için girişim yok
Koronavirüsün Avrupa'da yayılmasına, Atalanta-Valencia maçı neden oldu
Koronavirüsün Avrupa'da yayılmasına, Atalanta-Valencia maçı neden oldu
Arda Turan: Fatih Terim'le konuştum, sesi gayet iyi geliyordu
Arda Turan: Fatih Terim'le konuştum, sesi gayet iyi geliyordu
Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik, evinde karantinada olduğunu duyurdu
Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik, evinde karantinada olduğunu duyurdu
Nihat Özdemir: Play-off gündemimizde yok
Nihat Özdemir: Play-off gündemimizde yok
Hastanede tedavi gören Fatih Terim'den ilk mesaj: Hep birlikte atlatacağız
Hastanede tedavi gören Fatih Terim'den ilk mesaj: Hep birlikte atlatacağız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdulhamit Gül Fahrettin Altun İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Basketbolcu Şeyma Subaşı Muhterem Nur
Spor Lionel Messi Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Futbolcu Açıklama Fatih Terim
Şu an buradasınız: Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 21:37:28. #1.15#
title