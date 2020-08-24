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Son Dakika: Galatasaray'ın Eyüpspor ile oynayacağı hazırlık maçı iptal edildi

Son dakika: Galatasaray'ın yeni sezona hazırlık kapsamında bugün saat 11.00'de oynayacağı Eyüpspor maçı, Eyüpsporlu bir futbolcunun koronavirüse yakalanması nedeniyle iptal edildi.

24.08.2020 09:48 | Son Güncelleme: 24.08.2020 10:19

Galatasaray'ın Eyüpspor ile karşı karşıya geleceği yeni sezon hazırlık maçı koronavirüs engeline takıldı.

Eyüpsporlu bir futbolcuya yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle maç iptal edildi. Galatasaray-Eyüpspor karşılaşması bugün saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacaktı.

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ

28 Ağustos
17.00 Galatasaray-İstanbulspor (Florya Metin Oktay Tesisleri)

31 Ağustos
16.00 Galatasaray-Ümraniyespor (Florya Metin Oktay Tesisleri)

3 Eylül
17.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Türk Telekom Arena)

5 Eylül
17.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom Arena)

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Son Dakika: Galatasaray'ın Eyüpspor ile oynayacağı hazırlık maçı iptal edildi
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