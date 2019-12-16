: Son dakika: Eximbank, döviz kredilerinde 100 baz puan indirime gitti

16.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:38

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın faiz indirimine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Eximbank'ın Kasım ayındaki 90 baz puanlık indirimden sonra döviz kredilerini daha uygun koşullarda ve daha yoğun kullanabilmesine imkan tanıyacak yeni bir faiz düzenlemesi yapılmasına karar verdiğini kaydetti.

100 BAZ PUAN İNDİRİM YAPILDI

İhracatçılara 2019 Kasım ayı itibarıyla 40 milyar dolar finansman sağlayan Türk Eximbank'ın 2020'de bu desteğini daha da artırma hedefi kapsamında kredi maliyetlerindeki indirime ilaveten ihracatçılardan gelen talepler doğrultusunda vadeleri de uzattığına dikkati çeken Pekcan, bankanın yeni kredi faiz düzenlemesi ve vadeleri hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Yapılan düzenlemeye göre, Kısa vadeli kredi faizlerinde 15 baz puan indirim yapılmasına, marka kredisi faizlerinde 100 baz puan indirim yapılarak libor/euribor + yüzde 2,75'e düşürülmesi ve vadenin 3 yıldan 10 yıla çıkarılmasına, Reeskont kredisi faizlerinde tüm vadelerde 10 baz puanlık indirim yapılarak, faiz oranlarının 120 gün vadede libor/euribor + 0,40'tan, libor/euribor + 0,30'a düşürülmesine, işletme sermayesi ve yatırım kredilerindeki faizlerde 20 ve 45 baz puan arasında indirim yapılmasına, katılım Bankaları aracılığı ile kullandırılan Sevk Öncesi İhracat Döviz Kredisi için 120, 180, 360 gün olan vadelere 540 gün seçeneği getirilmesine karar verildi."

"İHRACATÇILARIMIZA HAYIRLI OLSUN"

Türk Eximbank'ın uygun maliyetli kredi ve ihracat kredi sigortası programları ile ihracatçının en büyük destekçilerden biri olmaya devam edeceğini vurgulayan Pekcan, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde belirlediğimiz hedeflerimize ulaşma yolunda ihracat dünyamıza yeni finansman imkanı sağlayacak söz konusu düzenlemenin ihracatçımıza hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

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