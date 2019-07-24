Son dakika! Esenler Otogarı'nın İSPARK'a devri durduruldu
Son dakika! Mahkeme Esenler Otogarı'nın İSPARK'a devrini durdurdu
Mahkeme, Esenler Otogarı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İSPARK'a devrini durdurdu.
Mahkeme tarafından verilen karara göre, Esenler Otogarı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İSPARK'a devredilmesi durduruldu. İmamoğlu geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamasında; "böyle bir yere çocuğum girmez, eşim girmez. 16 milyon İstanbullunun çoluğunu çocuğunu ben nasıl buraya göndereceğim" demişti.
Ayrıntılar geliyor...
Osmanlı torunu Boris Johnson'ın dedesinin de kaldığı İstanbul Boğazı'ndaki yalı, rekor fiyata satışa çıkarıldı
Son Dakika Haberleri