Son dakika! Esenler Otogarı'nın İSPARK'a devri durduruldu

Mahkeme, Esenler Otogarı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İSPARK'a devrini durdurdu.

Mahkeme tarafından verilen karara göre, Esenler Otogarı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İSPARK'a devredilmesi durduruldu. İmamoğlu geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamasında; "böyle bir yere çocuğum girmez, eşim girmez. 16 milyon İstanbullunun çoluğunu çocuğunu ben nasıl buraya göndereceğim" demişti.

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