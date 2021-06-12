Son Dakika: Eriksen'in fenalaştığı Danimarka-Finlandiya karşılaşması saat 21.30'da kaldığı yerden devam etti
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Son Dakika: Eriksen'in fenalaştığı Danimarka-Finlandiya karşılaşması saat 21.30'da kaldığı yerden devam etti

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Son dakika: Danimarka-Finlandiya maçı 21:30'da yeniden başladı. İlk yarının son 4 dakikasının oynanacağı karşılamada 5 dakikalık devre arasının ardından ikinci yarı oynanacak.

Eriksen'in durumunun stabil olmasından sonra Danimarka-Finalnadiya maçı 21.30'da kaldığı yerden yeniden başladı.

Son Dakika: Eriksen'in fenalaştığı Danimarka-Finlandiya karşılaşması saat 21.30'da kaldığı yerden devam edecek

DEVRE ARASI 5 DAKİKA OLACAK

Karşılaşmada ilk yarının son 4 dakikası oynanacak ve 5 dakikalık devre arasının ardından da ikinci yarı başlayacak.

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Ali Gülhan
Haberler.com
Haber Yorumları (1)
ÇINAR SARAÇ: Finlandiya yener yada 0-0 biter
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500
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Son Dakika: Eriksen'in fenalaştığı Danimarka-Finlandiya karşılaşması saat 21.30'da kaldığı yerden devam etti - Haberler Spor
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