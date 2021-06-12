Son Dakika: Eriksen'in fenalaştığı Danimarka-Finlandiya karşılaşması saat 21.30'da kaldığı yerden devam etti
Son dakika: Danimarka-Finlandiya maçı 21:30'da yeniden başladı. İlk yarının son 4 dakikasının oynanacağı karşılamada 5 dakikalık devre arasının ardından ikinci yarı oynanacak.
Eriksen'in durumunun stabil olmasından sonra Danimarka-Finalnadiya maçı 21.30'da kaldığı yerden yeniden başladı.
DEVRE ARASI 5 DAKİKA OLACAK
Karşılaşmada ilk yarının son 4 dakikası oynanacak ve 5 dakikalık devre arasının ardından da ikinci yarı başlayacak.