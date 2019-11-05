Son Dakika: Erdoğan müjdeyi verdi: Lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu, 550 TL'ye çıkıyor

05.11.2019 12:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuşuyor. Erdoğan konuşmasında "Üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. Lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu yüzde 10 artışla 500 liradan 550 liraya çıkıyor" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"17 yıllık döneme baktığımızda gerçekten göz kamaştırıcı bir tabloyla karşılaşıyoruz. Vesayet odakları Ak Parti'nin varlığını ve iktidarını uzun süre kabullenemediler.

"BUNU MİLLETİMİZİ HAKEM TUTARAK SEÇTİK"

Bugün bile ellerine imkan geçse Ak Parti'yi yerle yeksan etmek isteyeceklerinden hiç şüpheniz olmasın. Vesayet güçleri ülkeyi yönetmemizi engellemeye çalışmasının yanında bir sembol olarak gördükleri cumhurbaşkanlığını da bize seçtirmek istemediler. Bunu milletimizi hakem tutarak seçtik.

2013'ten bu yana giderek artan saldırganlık sürecini yaşadık. Gezi olaylarında sokaklarda terör estirildi. Baktılar ki AK Parti'yi ne sandıkta ne sahada yenemeyecekler bu kez doğrudan silaha başvurdular. 15 Temmuz darbe girişiminin milletimizce durdurulması tarihe geçmiştir.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE MÜJDE

Sınırlarımız içinde ve dışında ülkemize doğrultulmuş bir silah varsa arkasında kim var bakmadan üzerine gittik imha ettik ediyoruz. Üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. Lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu yüzde 10 artışla 550 liraya çıkıyor. Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.

Yargı sistemine sızan FETÖ'cüleri kuyumcu titizliği ile tespit edip temizledik. Yargının işleyişini kolaylaştırdık. Pek çok alanda reformlar yaptık. Amacımız vatan toprağının her karışında insanımızın güvenli huzurlu şekilde yaşamasını sağlamaktır.

KOBİ'lere en büyük destekler hükümetimiz zamanında verildi. Savunma sanayii göğüs kabartan başarılara imza attığımız alanlardan biridir. Yüzde 70'e varan bir yerli üretimi savunma sanayiinde yakaladık.

Türkiye kimin ne dediğine bakmadan istediği gibi operasyon yapabiliyorsa bunu savunma sanayiinde geldiğimiz noktaya borçluyuz.

Milletimizden en çok dua aldığımız politikalarımızdan birisi de sosyal yardım politikalarımızdır.

Asgari ücretten memur ve emekli maaşlarında her alanda gelirleri ve refah seviyesini yukarı çıkardık.

Türkiye'yi onurlu ve gerçekten omurgalı dış politikaya sahip bir ülke konumuna yükselttik.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ülkemizin geleceğine bıraktığımız en büyük miras olacaktır. Diyorlar ki "bu geleneğimize ters bir yapı." Diyorlar ki biz Atatürk'ün partisiyiz. Acaba Gazi parlamenter demokrasi ile mi idare etmiştir ülkeyi? Dünyada şu anda gelişmiş ülkeler baktığımız zaman ya bakıyorsunuz başkanlık ya yarı başkanlık sistemi. Bunlar şu anda önde gelen sistemler olarak yer alıyor.

Dert başka. Dert kiminle geldi? AK Parti iktidarı ile bu cumhur ittifakının ortaklaşa getirmiş olduğu bir sistem. Bu rahatsız ediyor. Sonunda millete gidildi. Millet cumhurbaşkanlığı sistemine 'evet' dedi. Hani egemenlik kayıtsız şartsız milletindi? Bundan soran sizin konuşmanız lafı güzaftır.

"İKTİDARA ÇAMUR ATMA GAYRETİ İÇİNDELER"

Satın alma paritesine göre dünyanın 13. büyük ekonomisi durumundayız. Küçük bir hamle ile inşallah bu listede birkaç basamak birden yükselebilecek bir haldeyiz.

Cari dengemiz ilk defa 5 milyar dolar fazla gelir hale geldi. Cari denge meselesini en az terörle mücadele kadar kritik bir beka meselesi olarak görüyoruz o yüzden kararlı duruşumuzu sonuna kadar sürdüreceğiz.

Turizmde 42 milyona ulaştık. İnşallah yıl sonunda 50 milyon rakamını göreceğiz. Döviz rezervlerimiz azalmıştı ama şimdi toparlandı ve 105 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Şu anda bizim IMF ile bir ilgimiz yok. İktidara çamur atma gayreti içindeler. Atamazsınız. Çünkü sizin buraya ne diliniz ne ağzınız ulaşamaz. Her şeyden önce haddinizi bileceksiniz. IMF olayını bu milletin başına dert eden sizsiniz. Türkiye'nin şu an IMF'ye borcu yok. Başbakanlığım döneminde IMF bizde 5 milyar dolar belki de Euro borç istedi.

"FAİZ ORANLARINI DÜŞÜRECEĞİZ DEDİK"

Ülkemize geçtiğimiz ağustos ayından itibaren kurulan döviz kuru faiz ve enflasyon üçgeninde kurulan oyunu bozduk. Faizi düşürdükçe enflasyon düşer dedim. Bu olduğu zaman büyüme hızlanır dedik.

Bakın şimdi bu sistem değişince önceki Merkez Bankası başkanını görevden aldık çünkü laf dinlemiyor adam. Yeni arkadaşımızla yola deva ettik. Faiz oranlarını düşüreceğiz dedik.

Faiz çünkü bir ülkenin kalkınmasına en büyük kötülüktür. Yatırımı durdurur ve sizin büyümenizi engeller. Bu adımlar atılınca hava değişti ve enflasyonda tek haneye geldik. Ve döviz kurunu nispeten stabil hale getirdik."