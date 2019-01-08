Son Dakika! Erdoğan: Kredi Kartı Borçları Ziraat Bankası Aracılığıyla Tek Bir Çatı Altında Toplanacak

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşa müjde üstüne müjde verdi. Erdoğan, "Düzenli sosyal yardım alan vatandaşlarımızın aylık 150 kw saat elektrik tüketimlerini biz üstleniyoruz. Bir diğer müjdemiz kredi kartını ödemekte zorlanan vatandaşlarımızadır. Ziraat Bankası aracılığıyla ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşlarımızın borçları tek bir çatı altında toplanacak." dedi.

Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

2,5 MİLYON ÜZERİNDE HANENİN FATURASINI DEVLET KARŞILAYACAK

Düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın aylık 150 kw/saat elektrik tüketimini devlet olarak biz üstleniyoruz. Bu kapsamda 2,5 milyon üzeri hanede 80 liralık elektrik faturasını devlet karşılayacak.

VATANDAŞLARIN BORCU TEK BİR ÇATI ALTINDA TOPLANACAK

Kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çeken vatandaşlarımıza mevcut borçlarını daha kolay ödeyebilmesi için bir imkan sağlıyoruz. Ziraat Bankası aracılığıyla ödeme güçlüğü çeken vatandaşların borcu tek bir çatı altında toplanacak, Ziraat'ten alacağı kredi ile bu borcu kapatacak, aylık gelirine uygun bir şekilde bu borcu ödeyecek.

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