Son dakika! Erdoğan Japonya'da konuşuyor: Çıkarlarını korumak, öncelikli hedefimiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nagoya Bunri Üniversitesi Kültür Forumu'nda Türk Toplumuyla Buluşma Programı'nda konuşuyor. Erdoğan, gurbetçilerin sorunlarına değinerek"Soydaşlarımızın çıkarlarını korumak, öncelikli hedeflerimizdendir" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şu şekilde:

Maalesef FETÖ'nün okulları hala Japonya'da çalışma yürütüyor. PKK ne ise FETÖ de odur. İnsanlarımızı şehit eden bu hain örgüte karşı mücadelemizi yürütüyoruz.

Dayanışma içinde hareket ettiğimiz noktada her türlü güçlüğün üstesinden geliriz. Bu bağlamda Nagoya'da başkonsolosluk açabiliriz. Japon makamlarında böyle bir talebe 'Hayır' diyeceğini sanmıyorum. Sayın valim ve büüykşehir belediye başkanım burada. Onların yer arama ve verme desteğiyle faaliyetlerimizi sürdürürüz.

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