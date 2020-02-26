Son Dakika: Erdoğan, emekli maaşının kesileceği ve ikramiyelerin kaldırılacağı iddialarını yalanladı

26.02.2020 14:12 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyaretini takip eden gazetecilere gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Emekli maaşlarından kesinti yapılacağı ve ikramiyelerinin kaldırılacağı iddiaları hakkında konuşan Erdoğan, böyle bir şeyin olmadığını söyledi.

"BUNU ORTAYA ATANLARIN DERDİ BAŞKA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin "SSK emeklilik ikramiyelerinin kesileceğine ilişkin bir iddia ortaya atıldı. Böyle bir düzenleme var mı? İlave tedbirler almayı gerektirecek bir durum var mı?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Ne onun kaldırılması var, ne ikramiyelerin kaldırılması var. Öyle bir şey yok. Kaldıracaksa bunu benim anons etmem lazım, partimizin sözcüsünün anons etmesi lazım veya Cumhurbaşkanlığı sözcüsünün anons etmesi lazım. Böyle bir sahtekarlık olur mu? Bunu ortaya atanların derdi başka."

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