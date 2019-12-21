: Son dakika: Erdoğan'dan yeni Kanal İstanbul çıkışı: CHP ne yaparsa yapsın biz bu projeyi yapacağız

21.12.2019 15:23 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2018 Yılı HİB Ödül Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asrın projesi olarak tanımladığı ve "Hayalim, hülyam" dediği Kanal İstanbul için yeni bir çıkış geldi. Muhalefetin doğada tahribat yaratacağını belirterek karşı çıktığı proje için Erdoğan, "Ana muhalefetin başındaki zat Kanal İstanbul için 'yapamazsınız' diyor, biz bunu yapacağız" dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

-Ülkemiz ve milletimiz ile ilgili senaryoları yırtıp atarak, tuzakları bozarak yolumuza devam ediyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine hiç olmadığı kadar yakınız.

-İhracatımızı 500 milyar dolara çıkarma hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız.

-Ana muhalefetin başındaki zat Kanal İstanbul için 'yapamazsınız' diyor, biz bunu yapacağız.

-Önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıp, Kanal İstanbul'un yapımına başlıyoruz.

-Kanal İstanbul'un birçok özelliği var, Türkiye'ye kazandıracağı haklar var. Selimiye'nin önünde tanker 7 ayı aşkın zaman yandı. Büyük bir tehlikeydi. Fakat Kanal İstanbul ile bir defa bu tehditler adeta yok seviyesine geleceği gibi, ülkemize ciddi manada getirisi olacaktır. Tüm bunların çalışmaları yapılmış, Karadeniz'den Marmara'ya iniş, farklı bir özellikle Kanal İstanbul sahip çıkacaktır.

-Son dönem verilerine baktığımızda ekonomideki olumlu gelişmeleri görüyoruz.

-İhracatımız 180 milyar doları bulurken turist sayısında 50 milyon üzeri yeni rekor bekliyoruz.

-Ülkemiz 3. çeyrekte yeniden büyüme dönemine girdi, sanayi üretimindeki artış eğilimi devam ediyor.

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