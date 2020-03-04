Son dakika: Emeklilere yeni dönemde verilecek promosyon ücretleri belli oldu

04.03.2020 10:48 | Son Güncelleme: 04.03.2020 11:05

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası milyonlarca emekliyi ilgilendiren banka promosyonu için protokolü imzaladı.

1500 liraya kadar emekli maaşı olanlara 500 lira ödeme yapılacak. 1500-2500 lira arasında emekli maaşı alanlar 625 lira, 2500 lira ve üstünde maaş alanlar ise 750 lira tutarında promosyon ödemesi alacak. Ödemeler anlaşmaya müteakiben peşin olarak yapılacak.

YÜZDE 66 ARTIŞ OLDU

Promosyon ödemelerinde bir önceki döneme göre yüzde 66 oranında artış sağlandı. Bu kapsamda 13 milyon emekli ve hak sahibine 9 milyar TL promosyon ödemesinin yapılmasını öngörülüyor. Emeklilerin promosyon ödemesi alabilmesi için tek şart maaş aldığı bankaya 3 yıl bankada kalma taahhüdünde bulunmasıdır.

ESKİ ÜCRETLER NE KADARDI?

İlk promosyon anlaşması 2017 yılında imzalanmış ve 2020 yılının Şubat ayında sona ermişti. Önceki dönemde maaşı 1.000 lira altında olanlara 300, 1.000-2.000 bin lira arasında olanlara 375, 2.000 lira üzeri olanlara 450 lira promosyon ücreti veriliyordu.

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