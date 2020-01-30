: Son dakika: Elazığ'daki kira fırsatçıları hakkında soruşturma başlatıldı

30.01.2020 11:58 | Son Güncelleme: 30.01.2020 13:41

Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sonrasında kira fiyatlarında fahiş artışlar yapıldığı iddia edilmişti. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı kentte artan kira fiyatları ile ilgili resen araştırma ve soruşturma başlattı.

"HABERLER ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"

Basşavcılıktan yapılan açıklamada, "24.01.2020 tarihinde ilimizde meydana gelen deprem sonrasında evlerinde hasar olan vatandaşlarımızın kiralık ev arayışına girdiği, ancak ev kiralarında fahiş miktarda artış olduğu yönünde basına yansıyan haberler üzerine ilgililer hakkında 6502 Sayılı Yasa ve yasal mevzuat kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen araştırma ve soruşturma başlatılmıştır" denildi.

NE OLMUŞTU?

Elazığ'da 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından konut sıkıntısı yaşanmaya başladı. Evi yıkılanlar acil olarak kendilerine konut ararken, 'yeniden deprem olur' korkusu nedeniyle hasar görmeyen evlere talep arttı. Ancak, ev bulmanın neredeyse imkansız olduğu kentte fırsatçılık yapan birçok ev sahibinin yoğun talebin ardından kira fiyatlarını 2 katına çıkardığı öne sürüldü.

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