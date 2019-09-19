Dolar cinsi zorunlu ve serbest hesaplara ödenecek faiz indirildi

19.09.2019 10:09

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ABD doları cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan gecelik faiz oranını bugünden itibaren yüzde 0,0'a indirildi.

FAİZ ORANI YÜZDE 1'Dİ

Banka 7 Ağustos tarihinden bu yana faiz oranını yüzde 1,00 olarak uyguluyordu. Uygulanacak faiz oranı değişen küresel ve yerel finansal piyasa koşulları çerçevesinde günlük olarak belirleniyor.

POLİTİKA FAİZİNİ DE İNDİRMİŞTİ

Merkez Bankası Temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde 425 baz puanlık indirime giderek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekmişti. Eylül'de yapılan bir sonraki PPK toplantısında ise Merkez bir kez daha indirime gitmişti. Merkez Bankası 325 baz puanlık indirim yaparak Eylül ayında politika faizini yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekmişti. Böylece iki ayda toplamda 750 baz puanlık indirim yapılmıştı.