Dış ticaret açığı Haziran'da yüzde 42,5 azalarak 3,18 milyar dolar oldu

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat Haziran ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 14,3 azalarak 11 milyar 82 milyon dolar, ithalat yüzde 22,7 azalarak 14 milyar 259 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Haziran ayında dış ticaret açığı yüzde 42,5 azalarak 3 milyar 177 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Haziran ayında yüzde 70,1 iken, 2019 Haziran ayında yüzde 77,7'ye yükseldi.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT YÜZDE 15,5 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; Haziran ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 15,5, ithalat yüzde 0,2 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; Haziran ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 8,1, ithalat yüzde 14,8 azaldı.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Almanya'ya yapılan ihracat Haziran ayında 1 milyar 74 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 685 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 640 milyon dolar ile Fransa ve 613 milyon dolar ile İtalya takip etti. Rusya'dan yapılan ithalat, Haziran ayında 1 milyar 537 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 276 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 192 milyon dolar ile Almanya ve 919 milyon dolar ile ABD izledi.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,5 oldu. Genel ticaret sistemine göre ihracat Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 azalarak 11 milyar 594 milyon dolar, ithalat ise yüzde 22,9 azalarak 15 milyar 71 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76,9 oldu.