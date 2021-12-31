Son Dakika | Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Son Dakika | Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Son Dakika | Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan AA'nın
AA / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan seçkiyi inceleyen Aşan, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

İlk olarak "spor" kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Aşan, oyunu "Keyfim yerinde" başlıklı fotoğraf için kullandı.

Aşan'ın, "yaşam" kategorisindeki tercihi "İdlibli gencin yürüme hayali" başlıklı fotoğraf oldu.

"Haber" kategorisindeki oyunu "Rüzgarın cambazları" başlıklı fotoğraftan yana kullanan Aşan, fotoğrafların çok etkileyici olduğunu ifade ederek, AA foto muhabirlerini tebrik etti.???????

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AA / Mehmet Fatih Erdoğdu - Son Dakika Haberleri

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