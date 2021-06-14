Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'de bizim düşüncemiz daha önce neyse bunu aynı şekilde Başkan Biden'a ifade ettim

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi kapsamında yaptığı temaslar ve ABD Başkanı Biden'le yaptığı görüşme hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400 hakkında gelen bir soruya, "S-400'de bizim düşüncemiz daha önce neyse, aynı düşünceyi Sayın Başkan'a ilettim. F-35 konusunu da aynı şekilde ifade ettim" şeklinde yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'deki NATO zirvesinde ABD Başkanı Biden'le görüşmesinin ardından basının karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'le görüşmesi hakkında bilgi verirken, S-400'ler konusunda gelen soruyu da yanıtladı.

"DAHA ÖNCE NEYSE ŞİMDİ DE O"

Daha önceki düşüncelerini Biden'a ilettiklerini belirten Erdoğan, "S-400'de bizim düşüncemiz daha önce neyse, aynı düşünceyi Sayın Başkan'a ifade ettim, bunu da aynı şekilde ilettim. F-35 konusunu da aynı şekilde ilettim " dedi.

"SAVUNMA SANAYİİ KONUSUNU GÖRÜŞTÜK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Patriotların Türkiye'ye verilmediğini hatırlatarak, "Biden'la yüz yüze görüşmemiz NATO'daki bu zirve ile gerçekleşiyor. Benim Biden ile görüşmem yeni değil. ABD ile Türkiye arasındaki bu görüşmede önce liderler, sonra heyetler arası görüşüldü. Bizim Patriotlar konusundaki görüşlerimiz biliniyordu. Amerika'nın da tavrı belliydi. Amerika Patriotları vermedi, biz de S-400'leri almak zorunda kaldık. Savunma Sanayii'nde neler yapılabilir diye bakanlarımız görüşsünler, sonra bizler adımlarımızı atalım dedik" ifadelerini kullandı.