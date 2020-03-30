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Recep Tayyip Erdoğan, Kabine, Ekonomi, Güncel

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs gündemiyle toplanan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Ulusa Sesleniş konuşması yaptı. İhtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla "Milli Dayanışma Kampanyası" başlatıldığını belirten Erdoğan, "7 aylık maaşımı bağışlıyorum" dedi.

30.03.2020 21:05 | Son Güncelleme: 30.03.2020 21:20
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı Ulusa Sesleniş konuşmasında, ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla "Milli Dayanışma Kampanyası" başlatıldığını belirten Erdoğan, "7 aylık maaşımı bağışlıyorum" dedi.

"MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASINI BAŞLATIYORUZ"

Bakanlar Kurulu'nu video konferans yoluyla toplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerle ilgili Ulusa Sesleniş konuşması yaptı.

Sivil toplum kuruluşları dahil olmak üzere herkesin imkanları çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalıştığını belirten Erdoğan, "Bu konuda da devletin öncülük etmesi gerektiğini gördüğümüz için Milli Dayanışma Kampanyası başlatıyoruz. 'Biz bize yeteriz Türkiye'm' diyerek başlattığımız bu kampanya için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından, şu anda bilgileri ekranda gözüken bir yardım hesabı açıldı. Ayrıca, yine ekranda gözüken kısa mesaj numaraları üzerinden de bağış yapılabilecek" ifadelerini kullandı.

"AMACIMIZ DAR GELİRLİ VATANDAŞLARIMIZA İLAVE DESTEK SAĞLAMAK"

Milli Dayanışma Kampanyası'ndaki amacın, yevmiye ile geçimini sürdüren kesimler başta olmak üzere, alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlara ilave destek sağlamak olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her ilimizde ve ilçemizde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı belirleyip, bu yardımları kendilerine sunacağız. Gerekirse muhtarlıklarımızı da devreye alarak, kampanyada toplanan paraların en doğru şekilde yerine ulaşmasını temin edeceğiz" diye konuştu.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı

"7 AYLIK MAAŞIMI BAĞIŞLIYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 aylık maaşını bağışlayarak kampanyayı başlattığını söyledi. Erdoğan, "Biraz önceki toplantımızda bakan arkadaşlarımız da, aynı şekilde bu ayki maaşlarını kampanyaya bağışlama kararı aldılar. Tabii bazı bakanlarımız çok daha yüksek bağış rakamları da ifade ettiler. Meclis'teki tüm milletvekillerimizi, AK Parti başta olmak üzere tüm partilerimizin teşkilatlarını, tüm belediye başkanlarımızı, bürokratlarımızı kampanyaya katılmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"İŞ ADAMLARIMIZ VE HAYIRSEVERLERİMİZDEN DE KATKI BEKLİYORUZ"

Tabii en büyük katkıyı da iş adamlarımızdan, hayırseverlerimizden bekliyoruz. Zekâtlarını Ramazan ayında dağıtmayı düşünen vatandaşlarımız da bu kampanyaya katılarak, hayır yarışında yerlerini alabilirler. Kampanyamıza yapılan yardımların şimdiden Hak katında kabul olmasını diliyorum.

İnşallah yaşadığımız sıkıntılı günleri geride bıraktığımızda, hatırlayacağımız en güzel şeylerden biri de, işte bu birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma fotoğrafımız olacaktır.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı

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