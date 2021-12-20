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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kredi çekip paradan para kazananların alnını karışlarız

Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu bankalarından yüklü krediler çekip parayı dövize yatıranlara çok sert çıktı. Erdoğan, "Kamu bankasından krediyi alıp bunu başka yere aktarmak suretiyle paradan para kazananların alnını karışlarız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. 2 saat 45 dakika süren toplantının ardından Erdoğan, bankalardan kredi çekip döviz alanlara yüklendi.

"ALNINI KARIŞLARIZ"

Erdoğan, "Artık bu ülke yüksek faizle parasına para katanların, ithalatın cenneti olmayacaktır. Bu ülke sıcak para hülyasıyla avutulup, ekonomisi asıl ihtiyaç duyduğu adımlardan uzak tutulan bir ülke olmayacaktır. Bütün yatırımcılarımız lütfen kamu bankaları onların her zaman yanındadır, emrindedir. Amma kamu bankasından krediyi alıp, bunu bir başka yere aktarmak suretiyle paradan para kazanma yoluna, yöntemlerine başvuranların da alnını karışlarız." ifadelerini kullandı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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