Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın

11.11.2019 12:04 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:29

"11 Milyon Ağaç, Bugün Fidan Yarın Nefes" programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Buna gerek yok" diyerek iptal ettiği atık su arıtma tesisi projesi hakkında konuştu. Projenin iptal edilmesine ve 'temel atmama' töreni gerçekleştirilmesine tepki gösteren Erdoğan, "Şu gaflete bakın. Ülkeye ve millete hizmet, bunların bünyesine ağır gelir. Bu yaklaşım, İstanbul'u pisliğe mahkum etmektir." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği, atık su projesini iptal etmesi ve 'temel atmama' töreni gerçekleştirmesi üzerine sert sözler kullanan Erdoğan, "Hizmet bir vizyon işidir." dedi.

"ŞU GAFLETE BAKIN"

Erdoğan, "Bazıları önüne gelen projeleri bile hayata geçiremiyor. Birileri, bir önceki dönemde hazırlıkları tamamlanan ileri biyolojik arıtma tesisi yatırımı için, şu gaflete bakın, 'temel atmama töreni' yapıyor. Bunlar temel atma ve açılış töreni gibi işlere zaten yabancılar.

Ben temel atma törenine değil açılışlara giderim. Karakterlerine uygun şekilde temel atmama töreni düzenlemişler. Ülkeye ve millete hizmet bunların bünyesine ağır gelir. Onun için kendilerine yakışanı yapmışlar.

Ankara da böyle değil miydi? Aynı şekilde sıkıntılar diz boyuydu, Melih Bey ile birlikte bu adımlar atıldı, Ankara bir değişimi dönüşümü yaşadı. AK Parti deyince akla hizmet gelir." şeklinde konuştu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

''2023 ayrı noktada aynı anda yaşanıyor. 11.11.2019 tarihinde saat 11.11'de toplam 11 milyon fidan ve ağacı geleceğe nefes olması ümidiyle toprakla buluşturuyoruz. Hedefimiz zümrüt yeşili bir Türkiye fotoğrafı ortaya çıkarmaktır.

Toprakla buluşturduğumuz bu fidanların 81 vilayetimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum.

Geleceğe Nefes seferberliğimiz dünyaya örnek olacak bir kampanyaya dönüştü. Rekorumuz bugün Guinnes Rekorlar Kitabı yetkilileri tarafından Çorum'dan takip edilecek ve kayıtlara geçirilecektir.

11 Kasım'ın milli ağaçlandırma günü olarak ilan edilmesi ile ilgili cumhurbaşkanlığı kararının geçtiğimiz hafta imzaladım.

Fidan deyip geçmemek gerekiyor.Bugün burada diktiğimiz fidanların ileride nerede, hangi hayırlı iş için kullanılacağını bilemeyiz. Ne kadar çok ağaç dikersek geleceğe o kadar büyük miras bırakmış oluruz.

Milletimiz hep olduğu gibi bugün de tarih yazıyor. Ağaçlandırma, tabiata sahip çıkma konusunda da tarih yazıyor. Geçmişte birileri ağaç bahanesiyle şehirlerimizi talan etmeye kalkmıştı. Haftalarca sokakları ateşe vermişlerdi. İşte biz burada ağaçlandırma yapıyoruz peki nerede o ağaç diye ortalığı karıştıranlar. Çevrecilik adına 17 yıldır bize söylemediklerini bırakmayanlar nerede? Hiçbiri ortada yok

PKK denen bölücü terör örgütü biz yaktık dedi. Onlar yaktılar, biz diktik. Bunların derdi çevreyi korumak değil birileri adına Türkiye'yi kuşatmaktı.

Küresel ısınmanın gündemi işgal ettiği bir dönemde havanın, suyun, toprağın korunması için çalışıyoruz.Ülkemizin orman alanını çoğaltmak için 17 yıldır çok büyük yatırımlar yaptık. Toplam 4.5 milyar fidanı toprakla buluşturduk.

Bizim yeşil hassasiyetimizi kimsenin terazisi ölçmeye yetmez."