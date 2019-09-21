Son dakika: Erdoğan'dan tiryakilere kötü haber! Sigara yasağı genişliyor

21.09.2019 14:11

ABD ziyareti öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sigara tiryakilerine kötü haber verdi. Erdoğan yasağın genişleyeceğini belirterek, şahsi araçlarda da sigara içmenin ve elektronik sigaraların ülkeye girişinin yasaklanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"ÜZERİNE ÇOK DAHA SIKI ŞEKİLDE GİDECEĞİZ"

"Araçta sigara içme konusu. Yazılı kayda girmek suretiyle şoför de içemeyecek arkada oturanlar da sigara içemeyecek. Kapalı yerlerde, balkonlarda sıkı bir uygulamaya gideceğiz. Şimdi bunun üzerindeyiz. Bu işin üzerine çok daha sıkı bir şekilde gideceğiz. Para cezası vesaire ne gerekiyorsa bunların hepsi olacak.

"ELEKTRONİK SİGARALARIN YURDA GİRİŞİNİ YASAKLAYACAĞIZ"

Bir de elektronik sigara hikayesi var. Sanki elektronik sigaranın zararı yok. Hepsi hikaye, onda danikotin var, onda da aynı numara var. Onda bir de gümrükte bazı sıkıntılar vardı.Orada da İçişleri Bakanlığı, Gümrük Muhafaza vesaire ile yurda girişini yasaklamak ve vergi koymak suretiyle işi çözeceğiz. Bir de nargile var. Onla da mücadelemizi sürdüreceğiz.

"NARGİLE SİGARADAN DAHA ZARARLIDIR"

Nargile konusunda da aynı mücadeleye giriyorum. Nargile sigaradan daha zararlıdır. Bu noktada medyanın bize yardımcı olması lazım ki mücadelemizi devam ettirelim."