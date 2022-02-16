Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Elektrik faturası düşecek mi?" sorusuna yanıt: Kabine toplantısında görüşüp açıklama yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Erdoğan, Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'nda Abu Dabi Federal Bakanı Tani bin Ahmed Al Zeyouidi, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer ile Dubai Başkonsolosu Mustafa İlker Kılıç tarafından karşılandı.

KABİNE ÜYELERİ DE CUMHURBAŞKANI'NA EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik etti.

13 ANLAŞMA İMZALANDI

Ziyaretin ilk günü Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında savunma sanayii, sağlık, iklim değişikliği, sanayi, teknoloji, kültür, tarım, ticaret, ekonomi, kara, deniz taşımacılığı, gençlik, afet yönetimi, meteoroloji, iletişim ve arşiv alanında 13 anlaşma imzalandı.

ELEKTRİK FATURALARI SORULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nden dönüşe geçti. Erdoğan, uçakta gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Çok merak edilen yüksek elektrik faturalarının düşüp düşmeyeceğine ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı, "Bakanlığımız hazırlıklarını yapıyor. Kabine toplantısında görüşeceğiz ve ondan sonra da açıklamamızı bütün detaylarıyla yapacağız" dedi.