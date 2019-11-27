Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bor müjdesi: Üretimine başlıyoruz

27.11.2019 15:50 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MÜSİAD Vizyoner'19 toplantısında ekonomiye yönelik açıklamalarda bulundu. Bor için "Yıllarca efsaneler üretildi" diyen Erdoğan, "Bor ham maddesini 2 yıl içinde işlemeye başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

Türkiye kendi içinde çok geniş yatırım, yurt dışında da çok geniş ticaret potansiyeli olan bir ülke. Ülkemiz için çalışan, yatırım yapan, üreten, ihraç eden, yenilik ve ilerleme peşinde koşan herkesin başımızın üzerinde yeri vardır. Küresel ağlarla sermaye ve kaynak çoğaltan çalışmalar ülkemize katkı sağlayacaktır. Nitelikli insan ihtiyacı her alanda olduğu gibi iş dünyasında da öne çıkıyor.Dünya sanayileşme mücadelesi verirken biz vatanımızı kurtarmanın peşindeydik. Cumhuriyet tarihimizin en büyük demokrasi ve ekonomi hamlesini başlattık. Türkiye'ye çağ atlattık.

"HER YOLDA TUZAKLARLA KARŞILAŞTIK"

Attığımız her adımda önümüze engeller çıkarıldı. Vesayet güçlerinin direnişlerini aşarak ülkemizin önünü açtık. Mücadelemizi dikensiz gül bahçesinde vermedik. Her yolda tuzaklarla karşılaştık. Milli iradenin üstünlüğünü tahkim ederek demokrasimizi güçlendirdik. Hak ve özgürlük alanlarını genişlettik. Terör örgütlerinin tümünün inlerine girdik ve giriyoruz.

"İNANCIMIZA UYMAYAN HİÇBİR PROJENİN İÇİNDE YER ALMADIK"

2011 yılında 2023 hedeflerimizi ilan ettiğimizde birçokları dudak bükmüştü. İnancımıza ahlakımıza uymayan ve kültürümüze uymayan hiçbir projenin içinde yer almadık. Milletimizin moralini bozmak isteyenlerin heveslerini başarılarla kıracağız. Bizi bu zorlu süreçte düşmanlarımızın attıkları taşlardan ziyade içimizden atılan güller yaralamıştır. Kendi ülkelerine gül değil taş atanların yaptığı siyaset değil, kör düşmanlıktır. Türkiye terörle mücadele veriyor. Birileri terör sevici oluyor, FETÖ ile mücadele veriyor, birileri ise bunların değirmenine su taşıyor.

"TARIMSAL İHRACATI 17,7 MİLYAR LİRAYA ÇIKARDIK"

Tarım ve Orman Bakanlığı bütçemizin yarıdan fazlasını desteğe tahsis ettiğimiz halde tam tersini iddia ediyor. CHP Genel Başkanı bunu bilmiyor. Çiftçilerimize gelecek yıl 22 milyar liralık kredi kaynağı oluşturduk. Tarımsal ihracatı 3,8 milyar liradan 17,7 milyar liraya çıkardık. Biz konuları sulandırmanın değil toprakları sulamanın peşindeyiz. Çeltik üretimi 360 bin tondan 940 bin tona çıkardık. Türkiye'nin büyümesinden rahatsız oluyorlar. Milltin gönlünü kazanacak hiçbir planları yok. Sadece rakam oyunlarıyla sadece laf ebeliğiyle altı da üstü de boş eleştirilerle kafa karıştırmaya çalışıyorlar.Türkiye'yi ısrarla başka bir fotoğrafın içine yerleştirmek isteyenlere cevabımızı, işte burada olduğu gibi güçlü vizyonumuzla vereceğiz.

"BOR KARBÜRÜNÜN ÜRETİMİNE BAŞLIYORUZ"

Yıllarca bu ülkede bor madeninin değeri üzerinden efsaneler üretildi. Önceden ham madde olarak satılan Bor'u aldık işledik. Şimdi bor karbürü üretimine başlıyor. Türkiye'de bor madenini gerçekten değerlendirecek projeleri biz yaptık. Bor ham madesini 2 yıl içinde işlemeye başlıyoruz. Eskiden 1 liraya sattığımız boru işlenmiş hali ile 100 liraya alıyorduk. Şimdi bunu biz işleyeceğiz. Helikopter, uçak ve askeri ürünlerde kullanılabilecek bor üretimine de başlıyoruz. Balıkesir Bandırma'da temelini attığımız fabrikayı 2 yılda tamamlayacak ve yılda bin ton bor karbürü üreteceğiz. Dünyada 8 tondur. Zırh olarak kullanılabilecek olan bor karbürünün üretimine başlıyoruz."