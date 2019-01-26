Cumhurbaşkanı Erdoğan Belediyelere Seslendi: Fiyatları Artıranları Hesaba Çekin

Gaziantep'te AK Parti aday tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar ve market fiyatlarını eleştirdi. Erdoğan belediyelere seslenerek, "Fiyatlararacılar vasıtasıyla tırmandırılıyor. Bu tür fiyat artıranları hesaba çekmeniz lazım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

HESABA ÇEKMENİZ LAZIM

"Çarşı pazarda, marketlerde fiyatlar, üreticiden alındıktan sonra aracılar vasıtasıyla tırmandırılıyor. Fiyatlar birbirini tutmuyor. Burada belediyelerimize büyük görevler düşüyor. Bu tür fiyat artıranları hesaba çekmeniz lazım.

BUNUN ADI TEFECİLİKTİR

Dolar düştü, borsa yükseldi. Marketlere bakıyoruz, çarşı pazara bakıyoruz. Fiyatlar birbirini tutmuyor.Hazırlıklarımız var ve bu uygulamayı da yapacağız. Bunun adı ticaret değildir, bunun adı olsa olsa tefeciliktir, riyakarlıktır hatta ülkeye ve millete ihanettir. Bazıları serbest piyasa diyor ama serbest piyasa başka bir şey."