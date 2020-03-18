Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 65 yaş üstüne maske ve kolonya ücretsiz dağıtılacak Son dakika: Çankaya'da Köşkü'nde gerçekleştirilen Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından ulusa sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "65 yaş üstüne maske ve kolonya ücretsiz dağıtılacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonra erdi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulusa sesleniş konuşması yapıyor.

Erdoğan, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaşının üstündekilere ücretsiz maske ve kolonya dağıtılacağını açıkladı.

"VATANDAŞLARIMIZ HAYATİ OLMADIKÇA HASTANELERE GİTMEMELİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önce İstanbul ve Ankara'da başlatılacak çalışmayla 65 yaş üstü tüm yaşlılarımıza koruyucu maske ve kolonya dağıtacağız. Sağlık kuruluşlarının üzerine binecek yükü hafifletmek için vatandaşlarımız hayati olmadıkça aile hekimlerine gitmeli ve hastaneleri meşgul etmemelidir" ifadelerini kullandı.