Son dakika: Cumhurbaşkanı duyurdu! Milletvekilleri bin liradan az olmamak üzere deprem bölgesine yardımda bulunacak

05.02.2020 12:28 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun Kızılay hakkındaki söylemlerine cevap veren Erdoğan, deprem bölgesine bağış müjdesini de duyurdu.

Erdoğan, "Ziraat bankasında Kızılay üzerinden hesap açtık. Milletvekili arkadaşlarımızdan da bin liradan az olmamak üzere bağış talep ettik" ifadelerini kullandı.

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