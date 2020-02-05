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Son dakika: Cumhurbaşkanı duyurdu! Milletvekilleri bin liradan az olmamak üzere deprem bölgesine yardımda bulunacak

Son dakika: AK Parti Grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ziraat bankasında Kızılay üzerinden hesap açtık. Milletvekili arkadaşlarımızdan da bin liradan az olmamak üzere bağış talep ettik" ifadelerini kullandı.

05.02.2020 12:28 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:34
Son dakika: Cumhurbaşkanı duyurdu! Milletvekilleri bin liradan az olmamak üzere deprem bölgesine yardımda bulunacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Grup Toplantısı'nda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun hakkındaki söylemlerine cevap veren Erdoğan, bölgesine bağış müjdesini de duyurdu.

Erdoğan, "Ziraat bankasında Kızılay üzerinden hesap açtık. Milletvekili arkadaşlarımızdan da bin liradan az olmamak üzere bağış talep ettik" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor..


Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı duyurdu! Milletvekilleri bin liradan az olmamak üzere deprem bölgesine yardımda bulunacak
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