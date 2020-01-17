Son Dakika: Kanal İstanbul ÇED Raporu onaylandı

17.01.2020 12:30 | Son Güncelleme: 17.01.2020 13:08

Uzun süredir politika gündemini meşgul eden Kanal İstanbul hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Küçükçekmece, Avcılar, Arnavutköy, Başakşehir ilçelerinden geçen Kanal İstanbul projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından aralık ayında askıya çıkarılan ÇED raporu ile ilgili nihai karar verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul ÇED Raporu'nu İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün onayladığını açıkladı.

İKTİDAR "YAPACAĞIZ" DEDİ MUHALEFET KARŞI ÇIKTI

Tartışma konusu olan Kanal İstanbul projesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsteseniz de istemeseniz de yapılacaktır, muhalefetin kısır gündeminin peşine takılmayacağız" derken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve muhalefet, projeye karşı çıkmıştı.

AÇILAN DAVA İPTAL EDİLMİŞTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Aralık 2019 tarihinde çekilme kararını açıkladığı Kanal İstanbul İşbirliği protokolünün iptali için TMMOB'a bağlı 9 meslek odası tarafından açılan davada karar çıkmış ve İstanbul 8. İdare Mahkemesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İBB arasında 1 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan protokolün hukuka uygun olduğuna hükmetmişti.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, politik tartışmalara sebep olan Kanal İstanbul için "Siz ne derseniz deyin, biz bu projeyi yapacağız" demişti.

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hayalim, hülyam" dediği Kanal İstanbul projesinin kente ihanet olduğunu belirterek "Bu kadim şehri alt üst edecek projeye sonuna kadar karşıyız" dedi.

7 YIL SÜRECEK

Ayrıca projenin ÇED Raporu'nda Kanal İstanbul'un yapım bedelinin 75 milyar lira olduğu ve yapım süresinin 7 yıl olduğu belirtilmişti.

İMAMOĞLU ERDOĞAN'A 4 SAYFALIK MEKTUP VERDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, içeriğini Kanal İstanbul'un kapsadığı 4 sayfalık mektup vermişti.

KANAL İSTANBUL NEDİR?

Kanal İstanbul, İstanbul'da yapılması düşünülen bir suyolu projesidir. 2011 yılında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "çılgın projesi" olarak basına yansımış; ancak projenin adı, içeriği ve yeri uzun süre gizli tutulmuştur. 27 Nisan 2011 tarihinde Sütlüce'de bulunan Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan basın toplantısıyla projeye ilişkin temel bilgiler açıklanmıştır.

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