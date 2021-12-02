Son dakika: Kafalar iyice karıştı! Dün indirim gelen benzine bugün de zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzine 44 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat değişikliği pompaya yansıyacak.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından İstanbul'da 9,09'dan satılan benzinin litresi 9,53'e yükselecek. Benzinin litresi Ankara'da 9,18'den 9,62'ye, İzmir'de ise 9,19'dan 9,63'e çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

DÜN DE BENZİNE İNDİRİM GELMİŞTİ

Dolar kurundaki aşırı oynaklık akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Kurun yükselmesi ya da düşmesi fiyatlarda sürekli değişikliğe neden oluyor. Dün benzine 44 kuruş indirim gelmişti. İndirimin üzerinden 1 gün geçmeden kurun yükselmesi nedeniyle benzine bugün tekrar zam geldi.

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet