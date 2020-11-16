Son Dakika! Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 32 kuruş indirim geldi
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Son Dakika! Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 32 kuruş indirim geldi

16.11.2020 16:14 | Son Güncelleme: 16.11.2020 16:26

Son dakika! Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 32 kuruş indirim geldi.

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 32 kuruş indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 7,03 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,71 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,97 liradan 6,65 liraya, İzmir'de 7,05 liradan 6,73 liraya inecek.

KENTLERE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son Dakika! Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 32 kuruş indirim geldi
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