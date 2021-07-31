Son Dakika: Bravo Mete Gazoz! Milli okçumuz, Tokyo Olimpiyatları'nda Japon rakibi Takaharu Furukawa'yı yenerek finale çıktı

Son dakika: Bravo Mete Gazoz! Milli okçumuz, Tokyo Olimpiyatları'nda Japon rakibi Takaharu Furukawa'yı yenerek finale çıktı.

Mete Gazoz, Japon rakibi Takaharu Furukawa'yı 7-3 mağlup ederek Tokyo2020'de finale adını yazdırdı. Mete, Tokyo'da olimpiyat madalyası almayı garantiledi. Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat madalyası Mete ile gelecek.

RAKİP İTALYAN

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde mücadele eden milli okçu Mete Gazoz, klasik yay bireyselde finale çıktı. Mete Gazoz'un altın madalya maçı saat 10:45'te. Bu kez rakip İtalyan Mauro Nespoli.

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