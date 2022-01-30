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Son dakika: Boluspor, Kemal Rüzgar'ı transfer etti

AA, Mehmet Emin Gürbüz - Spor
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Son dakika: Boluspor, Kemal Rüzgar'ı transfer etti

Bir son dakika haberine göre Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, 27 yaşındaki santrfor Kemal Rüzgar'ı renklerine bağladı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, 27 yaşındaki santrfor Kemal Rüzgar'ı renklerine bağladı.

Beypiliç Boluspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kemal Rüzgar ile anlaşma sağladı." ifadeleri kullanıldı.

Almanya'da futbola başlayan Rüzgar, Köln, Fortuna Düsseldorf ve Bayer 04 Leverkusen altyapılarında oynadı. Daha sonra Altınordu, Çaykur Rizespor ve Manisa FK takımlarında görev yapan oyuncu, 18 Yaş Altı Milli Takımı'nda da 7 kez forma giydi.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor

Spor Toto, Boluspor, Beypiliç, Medya, Spor, Haber

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