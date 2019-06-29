Son dakika! Beyaz Saray'dan açıklama: Başkan, Rusya'dan S-400 alımına ilişkin endişesini dile getirdi
Son dakika! Beyaz Saray'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmeyle ilgili olarak önemli bir açıklama geldi.
Beyaz Saray, G-20 Liderler Zirvesi'ndeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump görüşmesine ilişkin, "Başkan, Rusya'dan S-400 alımına ilişkin endişesini dile getirdi. Suriye konusunda ortak amaca ulaşılması isteği dile getirildi" açıklamasında bulundu.
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08:20 Son dakika! Beyaz Saray'dan açıklama: Başkan, Rusya'dan S-400 alımına ilişkin endişesini dile getirdi