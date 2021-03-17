Son Dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre kritik derbide, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik derbi mücadelesinin hakemi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Vodafone Park'ta 21 Mart Pazar saat 19.00'da başlayacak olan önemli mücadelede, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa olacak.

BEŞİKTAŞ MELER'LE ZOR KAZANIYOR

Ev sahibi Beşiktaş, Halil Umut Meler'in bu sezon Vodafone Park'ta yönettiği 3 maçın 2'sinde puan kaybetti.

Siyah-beyazlılar yalnızca Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yenerken, Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı ve Trabzonspor'a da 2-1 mağlup oldu.

Ligde oynanacak diğer maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle;

19 MART CUMA

16.00 Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor: Bahattin Şimşek

19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan

20 MART CUMARTESİ

13.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Arda Kardeşler

16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor: Yasin Kol

16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep: Mert Güzenge

19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük

21 MART PAZAR

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Koray Gençerler

16.00 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu