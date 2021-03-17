Son Dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek
Son dakika: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre kritik derbide, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik derbi mücadelesinin hakemi belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Vodafone Park'ta 21 Mart Pazar saat 19.00'da başlayacak olan önemli mücadelede, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa olacak.
BEŞİKTAŞ MELER'LE ZOR KAZANIYOR
Ev sahibi Beşiktaş, Halil Umut Meler'in bu sezon Vodafone Park'ta yönettiği 3 maçın 2'sinde puan kaybetti.
Siyah-beyazlılar yalnızca Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yenerken, Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı ve Trabzonspor'a da 2-1 mağlup oldu.
Ligde oynanacak diğer maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle;
19 MART CUMA
16.00 Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor: Bahattin Şimşek
19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan
20 MART CUMARTESİ
13.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Arda Kardeşler
16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor: Yasin Kol
16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep: Mert Güzenge
19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük
21 MART PAZAR
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Koray Gençerler
16.00 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu