Son Dakika: Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Fenerbahçeli Diego Perotti'nin dizinde yırtık tespit edildi

Son dakika: Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Fenerbahçeli Diego Perotti'nin dizinde yırtık tespit edildi. Arjantinli yıldızın bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Fenerbahçeli Diego Perotti'nin dizinde yırtık tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Diego Perotti'nin diz ekleminin arka dış kapsülünde cilt, cilt altı dokularda ve zarlarda yırtılma, diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarda kısmi yırtık tespit edilmiş, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

1 AY FORMA GİYEMEYECEK

Arjantinli yıldız futbolcu, derbinin 37. dakikasında sakatlanarak yerini Caner Erkin'e bırakmıştı. Perotti'nin bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.