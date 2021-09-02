Son Dakika: Beşiktaş, Pjanic bombasını patlattı! Barcelona'yla transfer görüşmeleri resmen başladı

Son dakika: Beşiktaş, Miralem Pjanic'le görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Miralem Pjanic'in transferi konusunda kendisi ve kulübü FC Barcelona ile görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.