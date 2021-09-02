Son Dakika: Beşiktaş, Pjanic bombasını patlattı! Barcelona'yla transfer görüşmeleri resmen başladı
Son dakika: Beşiktaş, Miralem Pjanic'le görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Miralem Pjanic'in transferi konusunda kendisi ve kulübü FC Barcelona ile görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş, Süper Lig'i sallayacak transferi resmen duyurdu. Siyah-beyazlılar, Miralem Pjanic için Barcelona'yla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
KAP AÇIKLAMASI GELDİ
Siyah-beyazlı kulübün KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Miralem Pjanic'in transferi konusunda kendisi ve kulübü FC Barcelona ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.