Son Dakika: Beşiktaş, Pjanic bombasını patlattı! Barcelona'yla transfer görüşmeleri resmen başladı
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Son Dakika: Beşiktaş, Pjanic bombasını patlattı! Barcelona'yla transfer görüşmeleri resmen başladı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Son dakika: Beşiktaş, Miralem Pjanic'le görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Miralem Pjanic'in transferi konusunda kendisi ve kulübü FC Barcelona ile görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş, Süper Lig'i sallayacak transferi resmen duyurdu. Siyah-beyazlılar, Miralem Pjanic için Barcelona'yla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Siyah-beyazlı kulübün KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Miralem Pjanic'in transferi konusunda kendisi ve kulübü FC Barcelona ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: Beşiktaş, Pjanic bombasını patlattı! Barcelona'yla transfer görüşmeleri resmen başladı
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Ali Gülhan
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