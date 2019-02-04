Benzin ve LPG'ye Zam Geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 6 kuruş, LPG otogazın litre fiyatına 14 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışları pompa fiyatlarına yansıyacak.

BENZİN İSTANBUL'DA 6,09 LİRAYA ÇIKACAK

EPGİS'ten edinilen bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,10 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,16 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,03 liradan 6,09 liraya, İzmir'de 6,08 liradan 6,14 liraya yükselecek.

EN SON 29 OCAK'TA İNDİRİM YAPILMIŞTI

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. Benzinin litre fiyatında en son 29 Ocak'ta 17 kuruş indirim yapılmıştı.