Son Dakika! Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki olası rakibi belli oldu

Geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayıp, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamaya hak kazanan Medipol Başakşehir'in rakibi belli oldu.

Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi, Viktoria Plzen - Olimpiakos maçının galibi olacak.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanşları 13 Ağustos'ta oynanacak.

TRABZONSPOR VE MALATYASPOR'UN KURASI 15.00'TE

Şampiyonlar Yolu ve Temel Yol olmak üzere ikiye ayrılan UEFA Avrupa Ligi çekilişi ise devam ediyor.

Trabzonspor'un yanı sıra 2. eleme turunu geçmesi halinde Yeni Malatyaspor'un da katılacağı Temel Yol'un çekilişi, TSİ 15.00'te gerçekleşecek.

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimi devam ediyor.