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Türkiye Bankalar Birliği, Sağlık Bakanlığı, Banka, Ekonomi, Güncel

Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar 12:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek

Son dakika: Türkiye Bankalar Birliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında bankaların mesai saatlerini değiştirdi. Bu kapsamda yarından itibaren banka şubeleri 12:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek.

22.03.2020 21:35 | Son Güncelleme: 22.03.2020 21:40
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar 12:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek

Koronavirüsün yayılması ile birlikte bankalar kendi çaplarında tedbir alırken, Türkiye Bankalar Birliği tüm bankaların mesai saatlerine yönelik tavsiye kararı aldı.

TBB'nden bankalara gönderilen tavsiye kararında yeni mesai saati 12.00 ile 17.00 arası olarak belirlendi.

Bankalar Birliği'nin açıklaması şu şekilde

Toplum sağlığının korunması için Hükümetin, TC Sağlık Bakanlığı'nın ve Dünya Sağlık Örgütü'nün talimatları ve açıklamaları çerçevesinde, müşterilerin bankacılık işlemlerini sağlıklı olarak ve aksamadan sürdürebilmelerini teminen gerekli önlemler uygulanmaktadır.

Bu çerçevede, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından, takdiri üyelere ait olmak üzere, tavsiye niteliğindeki aşağıdaki kararlar alınmıştır:

Müşterilere doğrudan hizmet veren şubeler ve hizmet birimlerinin çalışma saatleri ile müşteri kabul saatleri 12:00-17:00 olarak belirlenmiştir.

İsteyen bankalar, çalışma ve müşteri kabul saatlerini esnek olarak belirleyebilecektir,

bankalar, şubelerin ve hizmet birimlerinin çalışma ve müşteri kabul saatleri hakkında müşterini bilgilendireceklerdir,

şube ve hizmet birimlerinde yakın temasın ve kalabalık ortamın oluşmasının önlenmesine yönelik gerekli tedbirler alınabilecektir,

yüksek riskli ve kalabalık alanlardaki şubeler hizmet dışı tutulabilecektir,

bankacılık hizmetlerinin dijital ortamlardan yapılması hususunda alternatif hizmet kanallarından kesintisiz hizmet verilmeye devam edilecektir.

Müşterilerimizin bankaların açıklamalarını takip etmeleri, işlemlerinde dijital kanalları kullanmaları salgınla mücadeleye çok önemli destek olacaktır.

Kamuoyunun, toplum sağlığının korunması ve sürdürülmesi açısından zorunlu görülen bu önlemleri ve uygulamaları anlayışla karşılayacağına, bu sayede salgının yayılmasının önlenmesine birlikte katkı sağlayacağımıza inanıyoruz.

Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar 12:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek

Haberin Videosu:

Banka Şubeleri yarından itibaren 12:00 ile 17:00 arasında hizmet verecekler

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