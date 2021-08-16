Kastamonu ve Sinop'a ilave 20 milyon TL kaynak
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Kastamonu ve Sinop'a ilave 20 milyon TL kaynak

Kastamonu ve Sinop'a ilave 20 milyon TL kaynak
Demirören Haber Ajansı / Vuslat Ay - Haberler | Güncel

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kastamonu ve Sinop'a 20 milyon lira ilave kaynak gönderdiklerini, böylece selden etkilenen bölgelere gönderilen toplam desteğin 30 milyon lira olduğunu açıkladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kastamonu ve Sinop'a 20 milyon lira ilave kaynak gönderdiklerini, böylece selden etkilenen bölgelere gönderilen toplam desteğin 30 milyon lira olduğunu açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yapılan hasar tespit çalışmaları sonrasında Kastamonu'ya 10 milyon TL, Sinop'a 10 milyon TL olmak üzere toplam 20 milyon TL ilave kaynak gönderiyoruz. Böylece bakanlık olarak selden etkilenen bölgelere gönderdiğimiz toplam destek 30 milyon TL oldu" ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerin bütün olduğuna vurgu yaparak, "Maddi olarak vatandaşlarımızın yanında olmanın yanı sıra psikososyal destek ekiplerimiz de 292 personel ile bölgede vatandaşlarımızın sıkıntılarına çözüm üretmeye devam ediyor" dedi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vuslat Ay

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