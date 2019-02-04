Ocak Ayında İhracattan Yaklaşık 14 Milyar Dolar Gelir Sağlandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle Ocak ayı ihracat rakamlarını düzenledikleri basın toplantısıyla açıkladı. İhracat rakamları ilk kez 'Özel Ticaret Sistemi'nin yanı sıra 'Genel Ticaret Sistemi'yle hesaplandı. Buna göre, özel ticaret sistemine göre Ocak'ta ihracat 13 milyar 171 milyon dolar, genel ticaret sistemine göre ise 13 milyar 904 milyon dolar oldu. Aynı ayda ithalat ise; özel ticaret sistemine göre 15 milyar 709 milyon dolar, genel ticaret sistemine göre de 16 milyar 220 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 73'Ü AŞTI

Ocak ayı ihracat rakamları açıklandı. Ocak ayında özel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 5,93 artışla 13,17 milyar dolar oldu. Genel ticaret sistemine göre ise Ocak ayı ihracatı yüzde 6,3 artışla 13,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 73'ü aştı.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI

En fazla ihracat yapılan ülkeler ise sırasıyla Almanya, İtalya ve İngiltere olurken, AB'nin ihracat içerisindeki payı yüzde 51,3 oldu.

TÜRKİYE İHRACATTA GENEL TİCARET SİSTEMİ'NE GEÇECEK

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin de ihracatta Genel Ticaret Sistemi'ne geçeceğini açıkladı. Pekcan "Özel Ticaret Sistemi'yle sınırlarımız içinde üretilen yüzde 100 bütün ürünleri dahil etmiyoruz. Serbest bölgelerde yaptığımız dış ticaret ve antrepo verileri hariç tutuluyor. Oysa bunlar da Türkiye sınırları içerisinde yapılıyor" dedi.

2019 YILI BOYUNCA HEM ÖZEL HEM DE GENEL TİCARET SİSTEMİ KULLANILACAK

Pekcan, toplam dış ticaret verisine bakıldığında genel ile özel ticaret sistemi arasında 1 milyar 240 milyondolar fark görüldüğünü kaydetti. Dünyada 117 ülkenin genel ticaret sistemini kullandığını belirten Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak 2019 yılı boyunca ticaret rakamlarının hem özel hem de genel ticaret sistemine göre açıklanacağını belirtti.

HER İKİ SİSTEM ARASINDAKİ FARKLAR

Özel ticaret sistemine ülke sınırları içinde üretilen tüm ürünler dahil edilmiyor; serbest bölgelerdeki antrepo verileri hariç rakamlar yer alıyor. Genel ticaret sisteminde buradan yapılan ihracatta hesaba dahil ediliyor. ABD, İngiltere, Kanada, Rusya, Çin ve Hindistan genel ticaret sistemini kullanırken; Fransa ve İtalya özel ticaret sistemini tercih ediyor.