Son Dakika! Bakan Pekcan: Elektronik İhracat Uygulamasına Geçiyoruz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 30 Nisan itibariyle ihracatta elektronik ortama geçileceğini söyledi.

Pekcan konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"ÇOK BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜMÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

İhracatta çok büyük bir dönüşümü gerçekleştiriyoruz, tüm işlemlerin elektronik yapıldığı kağıtsız ihracat uygulamasına geçiyoruz. Türkiye genelindeki bütün gümrüklerde 30 Nisan'dan itibaren elektronik ortama geçiliyor.

"TÜM GÜMRÜKLERDE UYGULANACAK"

Kağıtsız gümrük uygulamasına geçiş kapsamında 154 belgeyi elektronik ortama taşıdık. Sistem 30 Nisan itibarıyla tüm gümrüklerde uygulanacak.