Son dakika! Bakan Nebati stokçuluk yapanları açık açık uyardı: Bunun altında kalırsınız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı. Törende bir konuşma yapan Nebati, fiyat istikrarını sağlamanın birinci öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

"SÖYLENTİLERİ YAYANLAR ÜLKEYE İHANET EDİYOR"

Türkiye'de yeteri kadar ayçiçek yağı bulunmadığı ve marketlerde stokçuluk yapıldığı iddialarına değinen Bakan Nebati, "Hiçbir şey yapmasak bile temmuz ayına kadar yetecek ayçiçek yağı stokumuz var. Kuyruk var, yokluk var gibi söylentileri yayanlar ülkeye ihanet ediyor. Bunun altında kalırsınız. Operasyon çekenlere karşı biz de operasyon çekeceğiz" ifadelerini kullandı.

Nureddin Nebati

"20 YILDIR KİMSE FİYAT ARTIŞLARI KARŞISINDA EZDİRİLMEDİ"

Nebati sözlerine şöyle devam etti: "Zorluklar paylaşılarak yan yana durarak çözülür. Son 20 yıldır bu ülkede hiç kimse fiyat artışları karşısında ezdirilmedi. Küresel bir zorluk. Dünyanın her ferdi bunu yaşıyor. Dünyanın hangi ülkesinde birileri kalkıp ihanet derecesinde piyasayla oynuyor diye sormak lazım. 20 yıldır kimse hayat pahalılığı karşısında ezdirilmedi, bundan sonra da ezdirilmeyecek, bunun için her şeyi yapacağız. Birlikten Bereket isimli projeyi harekete geçireceğiz. Bu ülkenin kadını erkeği hep beraber hareket edeceğiz. Birbirimize çelme takmayacağız. Biz dostu dost biliriz, yaren oluruz. Yeter ki bu ülke için çalışalım, alın teri dökelim. Ne mutlu bize ki bu ülkeye alın teri döküyoruz."