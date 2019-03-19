Bakan Kurum: LPG'li Araçların Kapalı Alanlara Girebilmesi İçin 3 Bakanlık Çalışıyoruz

Ayrıntılar geliyor...Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, "Kartal'da çöken Yeşişyurt Apartmanı'nın yerine 5 katlı bina yapacağız. Haftaya temelini atacağız." dedi.

Bakan Kurum, LPG'li araç sahiplerine bir müjde vererek, söz konusu araçların kapalı alanlara girmesi için "3 bakanlık olarak çalışıyoruz" dedi.

Bakan Kurum'un konuşmasından satır başları şöyle:

"DAİRELERİN DEĞERİ KAYBOLMUYOR"

İnsanların sosyal donatı eksikliklerinin vatandaşları rahatsız ettiğini görüyoruz. Ataşehir'de 3 mahallede kentsel dönüşüm toplantısı yaptık. Vatandaşlar mutlu ayrıldılar, ikna ettiklerini düşünüyorum. Kentsel dönüşümde olayı projeyi yerinde çözmek zorundayız. 300 bin liralık eve 300 bin liradan aşağı teklif etmiyoruz. Dairelerin değeri kaybolmuyor. Vatandaşımız bize inanıyor. Emlak Bankası da sahaya inecek.

"İMAR BARIŞINA 10,5 MİLYON BAŞVURU OLDU"

İmar Barışında 13,5 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bir konu. Buradan çok önemli bir veri elde edeceğiz. Yapı stokuna ilişkin tespitler yapacağız. Riskleri analiz edeceğiz. 10,5 milyon vatandaşımız başvuru yaptı. Bir çoğunun elektrik, su, doğal gaz problemi vardı. Mülklerini ipotek gösteremiyorlardı. Bunları aştık. Çok olumlu gidiyor. Kültürel alanlarda imar barışını sabote eden vatandaşlarımız oldu. Biz hem özel çevre koruma bölgesinde hem doğal sit alanlarındaki yapıların durumlarını takip ediyoruz. Kesinlikle tarihimize kültürümüze doğal sit alanlarımıza kimsenin zarar vermesine imkan vermeyeceğiz.

"MİLLET BAHÇESİ PROJELENDİRİYORUZ"

Biz Ankara'mıza ilişkin çok önemli proje yürütüyoruz.Hem güney hem kuzeyine yeşil koridor açıyoruz. Mogan Gölü'nden başlıyor İmrahor'a uzanan süreçte 35 kilometrelik alanı kapsıyor. İçinde parkların bahçelerin olduğu çok önemli bir koridoru hayata geçiriyoruz. Mogan'dan 3,5 milyon metreküplük dip çamurunu temizledik. Mogan Gölü etrafında çok büyük bir millet bahçesi projelendiriyoruz.

"ŞU ANA KADAR 250 BİN BAŞVURU GELDİ"

Tüm Türkiye çapında 2023 yılına kadar 250 bin sosyal konut yapacağımızı söylemiştik. Bu çalışmanın ilk etabı 67 ilimizde 50 bin sosyal konuttu. 6 Mart'ta başvurular başladı. Şu ana kadar 250 bin başvuru geldi. Talep geldikçe biz karşılayacağız. Bizim sorumluluğumuz budur.

"LPG'Lİ ARAÇLAR 3 BAKANLIK OLARAK ÇALIŞIYORUZ"

LPG'li araçların kapalı alanlara girmesine ilişkin ciddi talep var. Değerlendiriyoruz. Belli düzenlemeler yapılması gerekiyor. 3 bakanlık olarak konu üzerinde çalışıyoruz. Belirli tedbirlerin alınması kaydıyla AVM ve otellere, konutlara bu izni vermeyi düşünüyoruz. Yönetmelik değişikliğiyle hallolacak. Kısa sürede vatandaşımızın bu mağduriyetini engellemeye çalışacağız. Nisan ayında düzenlemeleri yaparız.