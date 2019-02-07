Bakan Albayrak: Yarın Seracılıkla İlgili Önemli Bir Paketi Açıklayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Delegeler Çalıştayı'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak seracılıkla ilgili önemli bir kredi paketinin müjdesini vererek, "Yarın Ziraat Bankası aracılığıyla açıklayacağız" dedi. Albayrak, belediyelerin haftaya sebze ve meyve satışına başlayacağını da söyledi.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

TÜRKİYE'NİN BAŞINI ÖNE EĞECEK HİÇ BİR SIKINTISI YOK

Ağustos ve Eylül aylarında küresel finansal anlamda haksız spekülatif saldırılara maruz kalmış bir ülkeyiz. 2018'i bir tecrübe, ders çıkarma, güçlendirme yılı olarak geride bıraktık. Şubat bankacılıkta likidite açısından daha iyi olacak. Türkiye'nin başını öne eğecek hiçbir sıkıntısı yok. İş dünyası, reel sektör hiç olmadığı kadar yoğun bir iletişim içinde hareket ediyoruz.

ENFLASYONDA HIZLI DÜŞÜŞLER OLACAK

Enflasyonla mücadelede arzu ettiğimiz düşüş süreci, gıda tarafı dışında net bir şekilde ortaya kondu ve emin adımlarla ilerliyoruz. Gıda tarafının negatif etkisi olmasaydı enflasyon eksi yüzde 0,43, yıllıkta yüzde 18,85 olacaktı. Son 6 ayda attığımız tüm bu adımlar piyasada çok olumlu karşılandı. Biz doğru adımları atmaya devam ettikçe, maliye ve para politikalarında uyumlu ve koordineli hareket ettikçe, yapısal reform gündemimizi güçlü adımlarla gerçekleştirdikçe, hem risk primlerinde, hem faizlerde, hem enflasyonda hızlı düşüşler olacak.

BELEDİYELER VE MEYVE SATIŞINA BAŞLAYACAK

Gıda enflasyonu konusunda kısa, orta ve uzun vadeli adımlarımızı atmaya başladık. Belediyelerimizle birlikte kaynağından sebze ve meyveleri alarak büyük şehirlerimizde maliyetinde vatandaşlarımıza sunacağımız adımları görmeye başlayacağız. Belediyeler sebze ve meyve satışına haftaya başlayacak.

YARIN ZİRAAT BANKASI ARACILIĞIYLA AÇIKLAYACAĞIZ

Yarın seracılıkla alakalı yeni yatırım ve dönüşüm süreci konusunda bir anons yapacağız. Yüksek verimlilik sağlayacak bir paketi Ziraat Bankası aracılığıyla açıklayacağız. Ziraat Bankamız tarafından düşük faizli, Hazine tarafından sübvanse edilen kredilerle bu süreci hızlı bir şekilde atlatacağız. Devlet olarak seracılık piyasasında, alanda olacağız.