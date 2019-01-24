Bakan Albayrak: Türkiye Hazine Yönetiminde Aktif ve Agresif Olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Davos'ta önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Odaklandığımız en kaliteli şey büyüme. İlk çeyrek Türkiye için beklenenden iyi başladı" açıklamasında bulundu. Albayrak, ayrıca Türkiye'nin Hazine yönetiminde aktif ve agresif olacağını belirtti.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları:

2019 BİZİM İÇİN ÇOK İYİ BİR YIL OLACAK

"2019 bizim için çok iyi bir yıl olacak gibi görünüyor. Büyüme yumuşak iniş stratejisini ortaya koyuyor. Büyüme, yumuşak iniş stratejisini ortaya koyuyor. Türkiye'nin iç tüketimi, piyasa tüketimi şu an yolunda. Son 6 ayda ne gördük. Cari fazla vardı ve biraz ihracatı da düşürdük, ithalatta artış vardı.

MERKEZ BANKASI İŞİNİ İYİ YAPIYOR

(Merkez Bankası hakkında) Bakın, herkes kendi işini yapıyor. Bunu söyleyebilirim. Enflasyonla mücadele etmeye çalışıyoruz. Merkez Bankası işini son birkaç aydır iyi bir biçimde yapıyor, bağımsız yapıyor. Analitik yapacaklardır, enflasyonla mücadelemize uyacaklardır. Odaklandığımız en kaliteli şey büyüme.

TÜRKİYE HAZİNE YÖNETİMİNDE AGRESİF OLACAK

Faizlere baktığımızda aslında Merkez Bankası faizleri arasında fark azalmaya devam ediyor. Mali ve para politika uyumu son yılların en iyi seviyesinde. Sadece ihracat değil, büyüme her yönden büyüme. Türkiye çok dinamik bir ülke. Ekonomiden ötesi var. Türkiye iyi bir dönemde. Çok iyi fırsatları sunuyor Türkiye'nin bulunduğu yer. Yüksek oranda rekabetçi fırsatlara odaklanarak kaslarımızı güçlendirmeye çalışıyoruz. Türkiye Hazine yönetiminde aktif ve agresif olacak. Sermaye piyasası da çok iyi bir şekilde devam ediyor. İlk çeyrek Türkiye için beklenenden iyi başladı."