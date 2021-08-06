Son Dakika: Merih Demiral, Atalanta'da! Satın alma opsiyonuyla kiralandı
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Son Dakika: Merih Demiral, Atalanta'da! Satın alma opsiyonuyla kiralandı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Son dakika: İtalya Serie A ekibi Atalanta, Juventus'ta forma giyen Merih Demiral'ı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı. Kulüp resmi sosyal medya hesabından milli futbolcumuz için yaptığı paylaşımda Türkçe, "Hoş Geldin, Merih" ifadelerini kullandı.

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'ın İtalya'daki yeni durağı Atalanta oldu. Kulüpten yapılan açıklamada Merih'in satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtildi.

SERİE A 'NIN ÇIKIŞTAKİ EKİBİNE GİTTİ

Juventus'un bu sezon ilk 11 planları içinde yer almayan Merih Demiral, Çizme'de kaldı. Milli futbolcumuz, İtalya Serie A'da özellikle teknik direktör Gasperini yönetiminde çıkış yakalayan Atalanta'ya transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, Merih'in satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtildi.

Son Dakika: Merih Demiral, Atalanta'da! Satın alma opsiyonuyla kiralandı
Son Dakika: Merih Demiral, Atalanta'da! Satın alma opsiyonuyla kiralandı
İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Atalanta, Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ı satın alma opsiyonuyla kiraladığını...
İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Atalanta, Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ı satın alma opsiyonuyla kiraladığını...
Cristiano Ronaldo, Atalanta'ya transfer olan Merih Demiral'ın evine giderek milli futbolcumuza veda etti
Cristiano Ronaldo, Atalanta'ya transfer olan Merih Demiral'ın evine giderek milli futbolcumuza veda etti
Ali Gülhan
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Son Dakika: Merih Demiral, Atalanta'da! Satın alma opsiyonuyla kiralandı - Haberler Spor
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