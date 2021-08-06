Son Dakika: Merih Demiral, Atalanta'da! Satın alma opsiyonuyla kiralandı

Son dakika: İtalya Serie A ekibi Atalanta, Juventus'ta forma giyen Merih Demiral'ı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı. Kulüp resmi sosyal medya hesabından milli futbolcumuz için yaptığı paylaşımda Türkçe, "Hoş Geldin, Merih" ifadelerini kullandı.