Son dakika: Asgari ücret zammı için komisyon toplandı! İşte tarafların ilk açıklamaları

02.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:27

Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı saat 14.00'te gerçekleştirildi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda bir araya geldi. Toplantıda işçileri en fazla üyeye sahip konfederasyon olarak Türk-İş, işverenleri de yine en fazla üyeye sahip TİSK temsil ederken, hükümet kanadı olarak da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı komisyonda yer aldı. Komisyon 2. toplantısını 10 Aralık'ta, 3. toplantısını ise 17 Aralık'ta gerçekleştirecek.

"ÖNCELİĞİMİZ İSTİHDAMI KORUMA VE ARTIRMAK"

Komisyonun açılış konuşmasını yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ortak bir noktada buluşmamız en temel gayemiz. Her zaman çözüm odaklı bir yaklaşım sergiledik. Önceliğimiz istihdamı korumak ve artırmak. 2002'de 184,3 lira olan net asgari ücreti 2019'da 2 bin 20 lira 90 kuruşa çıkararak nominal olarak 10 kat artırdığımıza dikkatinizi çekmek isterim. Reel anlamda asgari ücreti 1,5 kat artırmış durumdayız. Asgari ücretin satın alma gücüne baktığımızda AB'ye üye ve aday ülkeler sıralamasında 20002 yılı başında 15 sıradayken bu yıl 10. sıraya yükselmiş durumdayız. Asgari ücretin sosyal ve ekonomik konjonktür ile uyumlu, kalkınmaya ve verimliliğe katkı verecek şekilde belirlenmesi önem arz etmekte. Aralık ayının son haftasında asgari ücreti açıklanmış olacak" dedi.

"RESMİ ENFLASYONLA HALKIN ENFLASYONU ARASINDA BÜYÜK FARKLAR OLUŞMAKTA"

Bakan'ın ardından konuşan Türk-İş temsilcisi Nazmi Irgat ise, "Resmi enflasyon ile halkın enflasyonu arasında büyük farklar oluşmaktadır. Gıda fiyatlarındaki artışın aile bütçesine getirdiği yük mutfak harcamalarında kısıtlamaya yol almıştır. Ücretli çalışanlarda alırken ölçü kepçe, verirken kaşık olmuştur" dedi.

"GEÇİM ÜCRETİNİ DEĞİL ÇALIŞANLARA ÖDENECEK EN ALT RAKAMI GÖSTERİR"

Irgat'ın ardından söz alan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da, "Asgari ücretin çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hükümetimizce son 4 yıldır iş verenlere verilen asgari ücret desteği için teşekkür ederiz. Asgari ücret geçim ücretini değil çalışanlara ödenebilecek en alt rakamı gösterir. Unutulmamalıdır ki işletmelere yansıyan olumsuz gelişmeler çalışanlara da yansıyacaktır. 1,5 milyona yakın genç işsizimiz var. Belirlenecek yeni asgari ücret İkinci Yeni Ekonomik Programda yer alan işsizlik hedefine ulaşmak için önemlidir. Asgari ücretin siyasi polemiklere konu edilmemesini temenni ediyoruz. Asgari ücret desteğinin 200 TL olarak devam etmesini, sosyal yardımların istihdamı destekleyecek şekilde yeniden değerlendirilmesini bekliyor ve talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İLK TEKLİF TÜRK-İŞ'TEN GELDİ

Asgari ücret zammı için ilk teklifi geçtiğimiz hafta, işçi temsilcisi Türk-İş yaptı. Türk-İş'ten yapılan açıklamada asgari ücretin en az 2 bin 526 lira olması gerektiği bildirildi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Yaşam maliyeti 2 bin 578 TL. Asgari ücret teklifimiz yaşam maliyetinin altında olmayacak" dedi.

TOPLAM 4 TOPLANTI YAPILACAK

Asgari ücret zammı için komisyon toplamda 4 ayrı toplantı yapacak. Bugün hükümet temsilcisi olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine bakanlıkta yapacak.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl asgari ücrete yüzde 26,05 oranında zam yapılmış, 417 lira artan ücret, net 2 bin 20 lira olmuştu.