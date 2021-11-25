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Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi. Türk-İş ile uzlaşmaya yakın olduklarını belirten Bakan Bilgin, "Asgari ücretin toplumu tatmin edecek, adalet duygusunu pekiştirecek bir seviyede olacağına inanıyorum." dedi.

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği asgari ücret görüşmeleri için geri sayım başladı. Konu hakkında açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını 1 Aralık'ta gerçekleştireceğini duyurdu.

Pazarlıklara ilişkin ipucu da veren Bakan Bilgin, "Asgari ücretin toplumu tatmin edecek, adalet duygusunu pekiştirecek bir seviyede olacağına inanıyorum. Türk-İş ile bu konuda uzlaşmaya yakınız." dedi.

Bakan Bilgin, dün yaptığı açıklamada da görüşmeleri 1 hafta içinde bitirmek istediklerini söylemişti. Bilgin, "Ben de ilk haftada bitirme kararındayım. Ben olur görüyorum. İlk görüşmede değil de bir hafta içinde; haftanın başında ve sonunda görüşürüz" demişti.

Görüşmelere kısa bir süre kala zamma ilişkin oranlar da ortaya atılmaya başlandı. Görüşmelerde enflasyon kritik öneme sahip. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 19.31. Hükümet kanadından yapılan açıklamalarda, işçinin enflasyona ezdirilmeyeceğine vurgu yapılıyor. Enflasyon rakamının üstüne refah payı da eklenecek. Buradan yola çıkarsak zammın yüzde 25-30 civarında olması bekleniyor. Ancak son dönemdeki gelişmeler yüzde 30'luk zam ihtimalini daha da güçlendiriyor.

Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa brüt asgari ücretin 4.650 TL'ye, net asgari ücretin ise 3.673 TL'ye çıkması bekleniyor.

Asgari ücretle birlikte, çalışanların medeni hali, çocuk sayısı, eşinin çalışıp çalışmadığı gibi kriterlere göre belirlenen Agi'ye de zam gelecek.

Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak

Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Yorumlar (5)
Sanane Adımdan :3600 tl kime ne diye yeticek
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tarafsızgörüş:Pandemi döneminde onca işveren işyerilerinde işç, maaş desteğine teşekkür etmeyen edemeyen zavallı açlardan ne beklersin ki.
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HAKAN COŞKUN:Lütfen ülkeden cıkmayı kolaylaştıran başka ülkelerin vatandaşlıgına geçebilmemizi kolaylaştıran yasalar çıkarında gidelim.
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