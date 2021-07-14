Altının kilogramı 503 bin 700 liraya yükseldi
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Altının kilogramı 503 bin 700 liraya yükseldi

Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 503 bin 700 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 501 bin 500 lirayı, en yüksek ise 504 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artarak 503 bin 700 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 484 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 242 milyon 996 bin 183,48 lira, işlem miktarı ise 484,65 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 244 milyon 445 bin 507,96 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Halkbank, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogramı 503 bin 700 liraya yükseldi
Altının kilogramı 503 bin 700 liraya yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 503 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 503 liradan işlem görüyor
Altının kilogramı 500 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 500 bin liraya yükseldi
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