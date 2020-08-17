Altının kilogramı 466 bin 250 liraya yükseldi Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 466 bin 250 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 462 bin 800 lira, en yüksek 467 bin 150 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,88 artışla 466 bin 250 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 4.116 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 873 milyon 75 bin 289,01 lira, işlem miktarı ise 4.116,25 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 889 milyon 918 bin 476,19 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 462.200,00 1.946,00 En Düşük 462.800,00 1.946,00 En Yüksek 467.150,00 1.959,70 Kapanış 466.250,00 1.959,30 Ağırlıklı Ortalama 464.400,18 1.952,39 Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.873.075.289,01 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 4.116,25 Toplam İşlem Adedi 100

Kaynak: AA